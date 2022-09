Loonkloof tussen man en vrouw in België bijna volledig verdwenen in 2020, in Wallonië verdienden vrouwen gemiddeld zelfs meer dan mannen

"Bij een voltijdse werknemer zien we dat die loonkloof tussen mannen en vrouwen inderdaad zeer sterk gedaald is", zegt Wendy Schelfaut van Statbel. "Het verschil is bijna volledig weggewerkt bij voltijds werkenden." Maar dat de loonkloof op nauwelijks een jaar tijd bijna gedicht is, heeft wel veel te maken met het coronajaar 2020 waar de cijfers betrekking op hebben.

"Het is een inhaalbeweging en eigenlijk ook weer niet", verwoordt Wendy Schelfaut het. "In 2020 zijn veel mensen noodgedwongen deeltijds gaan werken of deeltijds op werkloosheid teruggevallen. Dat ging vaker over lager opgeleide mensen. En vooral in Wallonië zagen we het aantal voltijds werkende vrouwen in horeca of winkels zeer fel dalen, veel meer dan voltijds werkende mannen."

Daardoor krijg je in de cijfers van 2020 qua voltijdse werknemers relatief gezien meer hoger opgeleide vrouwen tegenover lager opgeleide mannen, waardoor de loonkloof enigszins kunstmatig kleiner is geworden tijdens het coronajaar aangezien hoger opgeleiden doorgaans meer verdienen. Een enigszins vertekend beeld dus.

Bovendien is de kloof kloof tussen mannen en vrouwen wel nog groot bij deeltijds werkenden. Als we ook die groep erbij nemen, blijft de loonkloof voor België op ruim 16 procent. "Ik vrees dat de inhaalbeweging zich nog niet helemaal zal gemanifesteerd hebben als we de cijfers van de komende jaren zullen krijgen. Dit gaat specifiek over 2020", stelt Schelfaut.