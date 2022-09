Maak kennis met Clara, de eerste neushoorn ooit in ons land: straf verhaal dat haar midden 18e eeuw naar Antwerpen, Gent en Brussel bracht

Minstens twee keer reist Clara met haar eigenaar door wat nu België is. In 1743 houden ze halt in Antwerpen en Brussel, in 1752 ook in Gent. De "Gazet van Antwerpen" en de "Gazet van Gent" publiceren advertenties met waar en wanneer de neushoorn te zien is.

"Meer dan dat weten we niet", erkent Gijs van der Ham, conservator bij het Rijksmuseum in Amsterdam. "Tekeningen bij ons uit die tijd zijn niet bewaard gebleven. Maar het zorgde zeker voor ophef. Alleen in Engeland, Portugal en Spanje was er ooit eerder een neushoorn getoond. Meestal overleefden die de tocht tussen India en Europa niet. Het legde de eigenaar geen windeieren: in Oostenrijk werd Mout zelfs tot de adelstand verheven, hij verdiende er geld mee."