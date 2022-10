Child Focus en Marthe van K3 stellen in Berchemse school "Max 24/7" voor, een spel om hen te doen praten over problemen

Vorig jaar lanceerde Child Focus het project "Max, de vertrouwenspersoon". De organisatie wil dat elk kind tussen 10 en 12 jaar oud zo een Max heeft in zijn of haar omgeving. "We proberen kinderen aan te moedigen om na te denken bij wie ze in hun omgeving altijd terecht kunnen bij grote of kleine problemen of twijfels", zegt Nel Broothaerts van Child Focus. "Het is ook de bedoeling dat ze die persoon echt vragen om hun Max te worden. Dan wordt daarna de drempel ook veel lager om contact op te nemen, als er echt problemen zijn."

In heel wat ernstige dossiers die bij Child Focus belanden, merkt de organisatie dan ook dat er een rode draad is: de minderjarige had niemand om in vertrouwen te kunnen nemen. Een Max kan een ouder zijn, maar ook een grotere broer of zus, een tante of oom, een meter of peter, een leider bij de jeugdbeweging of een trainer in de sportclub... eender welke - liefst volwassen - persoon waar een kind zich 100 procent veilig bij voelt.

Om Max nog beter bekend te maken bij kinderen, lanceerde Child Focus vandaag een spel voor lagere scholen: "Max 24/7". Vanmorgen werd het uitgetest door de kinderen van het 6e leerjaar van de Stedelijke Basisschool Leopold III in Berchem.