Meerdere personeelsleden naar ziekenhuis na brand in pannenkoekenbakkerij in Veurne

"Nog enkele andere personeelsleden hadden last van hun ademhaling door de stoom en zij gingen op eigen kracht naar het ziekenhuis", gaat Garmyn verder. "De oven zelf konden we vrij snel blussen. We ventileerden ook het gebouw nog uitvoerig.”

De productie in de pannenkoekenbakkerij zou niet in het gedrang komen want de schade bleef al bij al beperkt. Het was niet de eerste keer dat de brandweer moest uitrukken voor een brand in dat bedrijf.