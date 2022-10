"Mooiste wijk van België" Egelsvennen in Mol wordt duurzaam: modelwoning geopend 

Egelsvennen werd eind jaren 60 gebouwd, maar 50 jaar later voldoen de woningen niet meer aan de huidige energienomen en dringt een grondige renovatie zich op. De woningen worden nu energiezuinig gemaakt, zonder hun erfgoedwaarde te verliezen. "Men noemt dat een "tapijtwijk" -dat is een Deens begrip blijkbaar- en de architect, Leo Verbist, heeft zich daar destijds op geïnspireerd. Het gaat om geschrankte woningen, met hoog- en laagbouw. Het bestaande reliëf is gebleven, de woningen liggen dus niet op hetzelfde niveau. We hebben ooit de prijs gekregen van mooiste wijk van België, want die wijk staat eigenlijk in een dennenbos", vertelt Schoofs.