Most Wanted-crimineel "de vingerknipper" uit Lommel ontkent dat hij achter ontvoeringspoging op minister Van Quickenborne zit

Bressers werd in februari opgepakt in Zwitserland en zit daar sindsdien in de cel. De man uit Lommel was twee jaar eerder door het hof van beroep in Antwerpen veroordeeld voor de gijzeling en mishandeling van een drugscrimineel.

Daarnaast werd hij gezocht voor zijn mogelijke betrokkenheid in verschillende drugsdossiers, telkens zaken waarin sprake was van zware en gewelddadige criminaliteit. Zo kreeg Bressers de bijnaam "de vingerknipper" omdat hij ooit vervolgd werd voor het afknippen van de vingerkootjes van een andere drugscrimineel. Hij werd daar wel voor vrijgesproken. "Een héél gevaarlijke man", zo omschreef minister Van Quickenborne hem toen hij op de Most Wanted-lijst van de Europese politieorganisatie Europol werd gezet.