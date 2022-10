Sint-Niklaas opent nieuwe stadhuisvleugel voor grote publiek

Op de gelijkvloerse verdieping is het toeristische infopunt ondergebracht, voortaan hét vertrekpunt om Sint-Niklaas te ontdekken. Schepen Ine Somers (Open VLD): “Aan de hand van analoge en digitale interacties, geurmodules, audioverhalen en interactieve schermapplicaties zullen bezoekers kunnen ervaren hoe veelzijdig en dynamisch Sint-Niklaas is. Alle troeven van de stad worden op een bijzonder manier voorgesteld." Bezoekers kunnen in het toeristische infopunt onder meer de geschiedenis en de omvang van de Grote Markt ontdekken aan de hand van een interactief scherm. Ze zullen ballonnen die op verschillende plekken in het infopunt hangen zelf kunnen aansturen en een skyline van art-decowoningen bewonderen. Voor de kinderen is er een reuzegroot boek voor speelvogels en curieuzeneuzen.

Het toeristische infopunt is alle weekdagen open, en van mei tot midden september ook in de weekends en op feestdagen. De nieuwe stadhuisvleugel wordt dit weekend feestelijk geopend tijdens een opendeurweekend.