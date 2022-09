Nieuw op 1 oktober: "middenrijbanen" geven meer ruimte aan fietsers en betalingsuitstel bij banken

Het personeel kan dan bijvoorbeeld bijspringen door toezichten over te nemen of te helpen bij differentiatie in de klas. In het buitengewoon onderwijs kan het ook gaan om paramedisch, medisch, sociaal en orthopedagogisch personeel.



De school mag daarvoor tot 20 procent van haar vacante lestijden of -uren omzetten in punten of in het buitengewoon onderwijs in uren en die dan aanwenden in ambten van het beleids- en ondersteunend personeel.

In het kader van de Oekraïnecrisis kan het systeem ook gebruikt worden voor aanvullende lestijden voor anderstalige nieuwkomers.