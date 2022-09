Nieuwe fietssnelweg gaat Leuven verbinden met Brussel: "Een grote stap vooruit voor fietsende pendelaars"

De Vlaamse Overheid investeert 20 miljoen euro in de nieuwe fietssnelweg. Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters reageert tevreden: "Met het doortrekken van de fietssnelweg F29 rijden fietsers straks ononderbroken van het onderzoekscentrum iMec, vlak aan de stadsring van Leuven, via Tervuren naar Brussel. Zo maken we het zuidoosten van de Vlaamse Rand richting Leuven vlotter en veiliger befietsbaar. We realiseren hiermee een belangrijke schakel in het functionele fietsroutenetwerk in Vlaams-Brabant.”