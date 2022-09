Man (69) met rollator komt ongelukkig ten val en overlijdt in Wommelgem 

Een man van 69 is vanmiddag ongelukkig ten val gekomen tijdens een wandeling met zijn rollator in Wommelgem. Volgens Kim Verdoodt van politiezone Minos was de man al slecht te been. "In een steegje naast het OCMW aan de Handboogstraat is hij gevallen en op zijn hoofd terechtgekomen. Een voorbijganger zag de man liggen en belde de ziekenwagen nog, maar de hulpdiensten konden niets meer doen. Een dokter ter plaatse bevestigde de doodsoorzaak. Het parket behandelt de zaak dus ook als een spijtig ongeval."