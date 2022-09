Mesen neemt maatregelen om energie te besparen: "Geen kerstboom en nieuwjaarsreceptie"

Mesen telt als kleinste stad van België amper duizend inwoners. Voor hen zal de energiecrisis ook een impact hebben. "Maar we willen niet in de zakken van de mensen zitten", stelt Evrard. "We willen als bestuur besparen op eigen werken en middelen. We moeten ettelijke honderdduizenden euro's besparen. Dat is gigantisch, want ons jaarlijks budget bedraagt amper 1,2 miljoen euro."