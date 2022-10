Ook Oostende dient motie in voor behoud van regionaal ochtendprogramma op Radio 2

Ook de stad Oostende is het niet eens met de beslissing van de VRT om de regionale ochtenduitzendingen op Radio 2 te schrappen. Nu hoor je tussen 6 en 8 uur een regionaal ochtendprogramma, uitgezonden vanuit de vijf provincies (West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant). Eind augustus maakte de directie bekend dat ze het regionale ochtendblok schrappen. Begin volgend jaar komt er in de plaats één nationaal programma, met Peter Van de Veire. Die beslissing lokte al heel wat reacties uit. Sommige steden gaan nog een stapje verder: na Kortrijk dient nu ook de stad Oostende een motie in voor het behoud van het regionale ochtendprogramma. Ook de provincie West-Vlaanderen diende al een motie in.

"Het is erg belangrijk dat die regionale ochtend blijft bestaan", zegt gemeenteraadslid Michael Vanhee (Vooruit), "Het programma brengt op een toegankelijke manier regionaal nieuws, bovendien heeft het goeie luistercijfers."

De belofte van de VRT om niet minder, maar net méér in te zetten op regionale verhalen (vooral online), vindt Vanhee niet genoeg. Hij is op zijn 26 één van de jongste gemeenteraadsleden van Oostende, maar vindt het belangrijk dat ook er ook op radio een regionaal aanbod te horen is. Niet enkel in een nieuwsbulletin, maar ook in een radioprogramma. "Ik weet dat je moet inzetten op nieuwe media, om de jongeren te bereiken, maar je moet ook rekening houden met al die andere luisteraars."