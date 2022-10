Overheid financiert referentiepersonen intrafamiliaal geweld

Door die referentiepersonen, waarvan elke gemeente van het DVV Midwest er een of meerdere krijgt toegewezen, kan er preventief gewerkt worden. De PZ Riho is ook betrokken partij in de ketenaanpak, maar treedt doorgaans op na de preventieve fase. “Het is een problematiek waar we moeten op inzetten, want zo’n incidenten van fysiek of psychisch geweld haalt dikwijls niet de voorpagina, maar het treft wel zeer veel mensen”, zegt Celine Bisschops.