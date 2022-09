Cara (21) getuigt in "Pano" over binge eating: "Ik heb geen anorexia, dus in mijn hoofd had ik ook geen eetstoornis"

Voor Cara was het uiteindelijk nodig om een tijdje in opname te gaan. Ze contacteerde zelf een centrum in Leuven, maar moest daar zes maanden wachten. "Een opname is heel moeilijk in deze tijd, want zij worden overbevraagd", zegt ze daarover. In september 2021 kwam er uiteindelijk een plaatsje vrij, waar Cara vier weken kon verblijven.

"Ik kwam daar toe met een slechte ingesteldheid. Ik wilde afvallen en dacht: hier mag ik mijn snacks niet meebrengen, dus hier zal het wel lukken", vertelt ze. Maar in het centrum in Leuven krijgt ze net drie maaltijden per dag, en best nog grote porties.

"Als we ons dan moesten wegen aan het einde van de dag, gaf me dat veel stress. Maar na twee weken begon ik af te vallen, wat me heel erg in de war bracht. Het heeft me geleerd dat routine je kan leiden naar het lichaam waarin je het meest gezond bent."