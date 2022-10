Politie treedt op tegen foutparkeerders die brandwegen blokkeren op Campus Diepenbeek

Dorien Baens, woordvoerder van politiezone LRH: "Sommige foutparkeerders blokkeren de brandwegen en dat creëert natuurlijk een groot probleem voor de veiligheid." Baens lanceert daarom een oproep: "We vragen aan alle studenten om correct te parkeren en de brandwegen vrij te houden zodat ze gebruikt kunnen worden door de hulpdiensten wanneer dat nodig is. Veiligheid is altijd prioritair." De brandwegen zijn zeer duidelijk gesignaliseerd, 'brandweg' staat in grote letters op het asfalt.