Eerste resultaten van schijnreferenda in bezette gebieden van Oekraïne: ruim 90 procent stemt vóór aanhechting bij Rusland 

Dat de referenda in het voordeel van Rusland uitdraaien, hoeft zeker niet te verbazen. De referenda werden immers zo georganiseerd dat een andere uitslag bijna niet mogelijk was. De afgelopen dagen verschenen heel wat verhalen in de media van mensen die gedwongen werden om te stemmen. Russische overheidsfunctionarissen zouden, begeleid door gewapende militairen, van deur tot deur trekken om mensen aan te sporen om te stemmen.

"Voor mensen die niet opendoen, wordt de stembrief ingevuld met een "ja" en in de bus gestopt", vertelde Rudi Vranckx zondag vanuit Oekraïne. "Ze gaan ook in bedrijven langs, en wie daar niet wil stemmen, dreigt ontslagen te worden. Of mensen krijgen het dreigement dat ze uit hun woning gezet zouden worden." Ook in de stemlokalen zelf zouden gewapende mannen aanwezig zijn. "In feite vragen ze om ja of neen te stemmen, terwijl je rechtstreeks in de loop van een geweer staart", schreef Petro Andriushchenko, een adviseur van de Oekraïense burgemeester van Marioepol, op Telegram.

Oekraïense burgers die naar Rusland gedeporteerd werden, mogen ook meestemmen in de referenda. Officieel mogen inwoners die naar Oekraïne vluchtten dat ook, maar in de realiteit is het erg onwaarschijnlijk dat zij zullen terugkeren naar de bezette gebieden om hun stem uit te brengen.

Daarnaast is het ook erg moeilijk om de uitslagen onafhankelijk te verifiëren. De internationale waarnemers die vaak door Russische staatsmedia geciteerd worden, zouden talloze internationale principes schenden. Ze zouden zich bezighouden met politiek activisme. Dat vertelden experten in het veld aan CNN. "De internationale waarnemers houden zich helemaal niet bezig met verkiezingswaarnemingen", vertelt Anton Shekhovtsov, die rapporten schrijft over valse verkiezingswaarnemingen, aan CNN. "Ze houden er zich bezig met politieke activiteiten."