Regering en sociale partners op zoek naar akkoorden: "Boven onszelf kunnen uitstijgen"

Vakbonden en werkgevers hadden tot 15 september om daarover een akkoord te bereiken, maar zijn er niet uit geraakt.

De regering probeert nu schot in het sociaal overleg te krijgen. De Croo blijft voorlopig nog geloven in een door alle partijen onderhandelde overeenkomst. "We gaan kijken hoe we daar de komende weken samen aan kunnen werken." De premier noemde het "een belangrijk signaal" als de sociale partners samen met de regering tot "goede akkoorden" zouden kunnen komen.

"Wat van ons verwacht wordt, is dat we boven onszelf kunnen uitstijgen en dat we erin slagen om voorbij te gaan aan het particulier belang om het algemeen belang te dienen", aldus nog De Croo. "Dat geldt voor ons én de sociale partners."