Kilometerslange file aan grens Rusland-Georgië: mobilisatie jaagt veel Russen land uit, maar uittocht al langer aan de gang

De recente uittocht is een gevolg van de gedeeltelijke mobilisatie die de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Rusland zou zo'n 300.000 reservisten willen oproepen om te gaan vechten in Oekraïne. Maar veel Russen zien dat niet zitten. Het Britse persagentschap Reuters sprak met Russen in Georgië. "Toen we over de mobilisatie hoorden, lieten we alles thuis achter en sprongen we in de auto", getuigt Dmitri Koerilijoenok. Hij is intussen al in de Georgische hoofstad Tbilisi aangekomen. Een lokale chauffeur hielp hem de grens over, langs de vele controleposten.



Rusland heeft de grenzen met de buurlanden nog niet gesloten en de grenswachten laten de vele Russen blijkbaar vertrekken. Volgens Russische media zou de regering wel plannen hebben om de grenzen te sluiten, maar de woordvoerder van president Poetin ontkende dat. Er is nog geen beslissing genomen, luidde het officiële commentaar.