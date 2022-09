Samen met de regen duiken ook de everzwijnen op in de Limburgse tuinen: ze wroeten er naar wormen

Door de droogte van de afgelopen maanden was de grond erg hard, en daardoor zaten de insecten en wormen diep in de grond. Maar nu het de afgelopen dagen veel geregend heeft, is de grond weer zachter geworden. De regenwormen komen weer naar boven, en daarom zijn de everzwijnen tegenwoordig erg actief in tuinen, bermen en graslanden. Die wormen en insecten vormen een aanvulling op hun dieet. In hun favoriete voedsel, eikels en noten, zitten namelijk weinig eiwitten. En daarom vullen ze hun dieet graag aan met insecten en regenwormen.

De gemeenten waar momenteel de meeste problemen gemeld worden in de tuinen zijn Hasselt, Genk en Maasmechelen. "Dat zijn gemeenten met een grote verwevenheid met de natuur, waar de everzwijnen gemakkelijk van de bossen naar de woonwijken kunnen komen", meldt Vlaams everzwijncoördinator Jolien Wevers.