Schip dat ijsberg-waarschuwing naar de Titanic stuurde gevonden op de bodem van de Ierse Zee

De Mesaba gaf zijn positie door en meldde dat er zwaar pakijs op de oceaan dreef en dat er verschillende grote ijsbergen gezien waren. De Titanic antwoordde dat de boodschap ontvangen was, maar gaf geen bevestiging dat ze ook doorgegeven was aan de brug. Dat was ook niet zo, de boodschap werd nooit doorgegeven aan de kapitein, mogelijk omdat een van de radiotechnici gaan slapen was en er nog maar een technicus aanwezig was.

De Titanic had ook van andere schepen waarschuwingen gekregen, maar ook daarmee was niet alles gelopen zoals het hoorde, zodat het schip die avond ingesloten zat in een groot ijsveld. Rond 23.40 uur botste de onzinkbaar geachte Titanic op een ijsberg en zonk. 1504 mensen lieten het leven in wat de beroemdste en beruchtste scheepsramp ter wereld is geworden.

De SS Mesaba bleef na de ramp met Titanic nog 6 jaar lang vrachten vervoeren over de wereldzeeën, tot het schip in 1918 getorpedeerd werd door een Duitse U-boot terwijl het in konvooi in de Ierse Zee voer. De Ierse Zee is de zee tussen de eilanden Ierland en Groot-Brittannië.