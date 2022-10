Sint-Truiden vervangt ijsbaan met eindejaar door kunststof schaatsbaan: "Fantastisch alternatief"

Bij kerst hoort schaatsen, vinden ze in Sint-Truiden. Maar omdat de energiekosten voor een klassieke ijsbaan dit jaar sterk zouden oplopen, kiest de stad voor een ecologische en betaalbaar alternatief: een kunststof schaatsbaan. "Dat is iets nieuws, en we zouden er het eerst mee in Limburg zijn", vertelt schepen van Middenstand Hilde Vautmans (Open VLD). "Je kan daar met gewone schaatsen op, de piste is ook niet behandeld met olie of iets dergelijks. Het is echt iets heel nieuw en spectaculair."