SMAK Gent brengt kunst tot bij patiënten in revalidatiecentrum van Herk-de-Stad

"Met het project 'Art For Care' trekken we met een koffer vol moderne kunst naar verschillende ziekenhuizen", zegt Joris Stroukem, gids bij het SMAK, het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst in Gent. "Op die manier willen we kunst naar de mensen brengen die niet naar een museum kunnen gaan. Tijdens de coronaperiode hebben we dit project al een paar keer uitgetest en toen merkten we al dat de patiënten het een leuk initiatief vonden. We kunnen niet de grootste kunstwerken uit het SMAK meenemen, want ze moeten natuurlijk in de koffer passen. Voor het bezoek aan het ziekenhuis in Herk-de-Stad heb ik niet enkel schilderijen bij, maar ook sculpturen, foto's en andere kunstzinnige voorwerpen."