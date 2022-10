Stad Diest gaat grafstenen met historische waarde voor altijd bewaren

In deelgemeente Kaggevinne is de lijst al opgemaakt. “We zijn rondgegaan bij een aantal locals om naar hun verhalen te luisteren”, vertelt schepen van Erfgoed Geert Cluckers (CD&V). “Op die manier krijgen we een overzicht van de historische figuren die er begraven liggen, en ook van de grafstenen die we niet mogen verliezen. In Kaggevinne zijn dat bijvoorbeeld oude graven met ijzeren kruizen die van historisch belang zijn.”