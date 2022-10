Stadsloketten Geraardsbergen opnieuw open na hackingaanval: "Aanval was expliciet op onze stad gericht"

In Geraardsbergen gaan de stadsloketten in het administratief centrum weer open. Ze waren sinds vrijdag gesloten omdat hackers de computers van de stadsdiensten hadden geblokkeerd. Ze vroegen losgeld om de computers weer te ontgrendelen, maar daar ging Geraardsbergen niet op in. Computerspecialisten zijn er nu in geslaagd om de computers weer aan de praat te krijgen. Welke schade er precies is, moet nog onderzocht worden.