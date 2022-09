Tot tien procent minder mensen starten met opleiding Russisch in Gent: "Economisch minder interessant"

Ruim 100 jongeren en volwassenen zijn dit academiejaar gestart aan een opleiding Russisch aan de universiteit in Gent of aan een CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs) in de stad. Dat blijkt uit een rondvraag van de redactie van VRT Radio2. Het aantal is zo'n 10 procent lager dan vorig jaar. "Het aantal inschrijvingen op de universiteit is, in beide opleidingen die we aanbieden, licht teruggelopen", zegt professor Russisch Piet Van Poucke van de opleiding Toegepaste Taalkunde aan de UGent. In de CVO's is er ook een lichte tot stevige daling van de starters.