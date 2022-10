Tuchtcommissie opgericht die betalingen naar oud-burgemeester Sint-Truiden moet onderzoeken

“Er zijn op de gemeenteraad formeel twee dingen beslist”, zegt Ludwig Vandenhove van oppositiepartij Vooruit. Ten eerste, dat de tuchtcommissie wordt opgericht, en ten tweede dat Audit Vlaanderen zijn werk kan doen. Ik heb dan namens mijn fractie voorgesteld dat er een strafrechtelijk onderzoek zou komen. De volgende dagen gaan we samenzitten met de fractieleiders om te kijken hoe we dat concreet gaan uitwerken. In het geval van een strafklacht, moeten we echt tot op het bot gaan. Ik denk dat de burger dat ook verwacht.”