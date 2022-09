UZ Gent lanceert campagne 'Slikken of Prikken' om jonge testpersonen te vinden voor medische testen

De grote vraag die bij veel mensen opkomt, is ongetwijfeld: hoe veilig is het om mee te doen aan zo'n test? En daar wordt niets aan het toeval overgelaten. "Voor we starten wordt alles goed bekeken met het Etisch Agentschap en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen. Men kijkt naar de data die verzameld zijn bij dieren in gelijkaardige situaties. Pas als we daar duidelijkheid over hebben, mogen we van start gaan", verzekert Leroux-Roels. "Het doel van de studie is nagaan welke bijwerkingen een vaccin heeft: roodheid, pijn, zwelling. Of zijn er nog andere bijwerkingen en zijn ze aanvaardbaar."