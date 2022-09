Politiek analist Rik Van Cauwelaert na debacle in Vlaamse regering: "Hier zijn blessures geslagen, hoe moet dit verder de komende maanden?"

Nochtans kan de Vlaamse regering niet vallen zoals een federale regering dat kan, met vervroegde verkiezingen. "Deze regering is gedoemd om voort te regeren. Wat is het alternatief? Dat Vooruit in de regering zou stappen terwijl die eigenlijk al in verkiezingsmodus is? Die partij heeft ook al voorstellen gedaan die zwaar zouden gaan wegen op de begroting. Het zou mij verwonderen dat meneer Diependaele (de N-VA-minister van Begroting, red.) dat zou laten inschrijven in de regeringsplannen."

De strenge conclusie van Rik Van Cauwelaert: "Men is rustig in vakantie gegaan en heeft pas de laatste weken de Septemberverklaring voorbereid. Dit is geen voorbeeld van goed management van de Vlaamse regering in zijn totaliteit. Het versterkt het beeld dat Jan Jambon de zaken een beetje voor zich uitschuift".