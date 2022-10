Vanaf 1 november 2023 worden de zorgactiviteiten verdeeld onder AZ Damiaan en Henri Serruys Ziekenhuis in Oostende

De zorgactiviteiten van AZ Oostende worden opgesplitst. De spoedgevallen, pediatrie en materniteit verhuizen naar de campus Damiaan. De geplande ingrepen met lange zorg, zullen doorgaan op de campus Serruys.

"Het AZ Damiaan heeft door de fusie van een twaalftal jaar geleden heel veel extra patiënten aangetrokken van buiten Oostende, waardoor de infrastructuur van het AZ Damiaan helemaal vol zit", zegt De Back. "Als we dus afdelingen naar het AZ Damiaan verschuiven, moeten we ook opnieuw activiteiten naar Henri Serruys Ziekenhuis verleggen om de balans te bewaren."

Het worden geen hoofdcampus en een bijcampus, maar wel twee campussen met veel activiteiten en met elk hun andere accenten. "Daar is een jaar achter de schermen hard aan gewerkt. Het personeel is overwegend positief over dit nieuws, omdat ze nu duidelijkheid hebben." Alles wordt nu gereorganiseerd en volgend jaar in november moeten beide campussen klaar zijn.