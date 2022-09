Hoe saboteer je een pijpleiding op de bodem van de zee? Vijf vragen bij de lekken in Nord Stream 1 en 2

De pijpleidingen Nord Stream 1 en 2 zijn gebouwd om gas te transporteren tussen Duitsland en Rusland. Maar door de oorlog in Oekraïne is het project al maandenlang de inzet van een machtsspel tussen Rusland en Europa. Nu is er dus een nieuw probleem: er zitten drie lekken in de leidingen, één in Nord Stream 2 en twee in Nord Stream 1. Wat er precies gebeurd is, blijft voorlopig nog een mysterie. Maar er zijn steeds meer aanwijzingen dat het om sabotage zou gaan. Zelfstandig pijpleidingingenieur Filip Van den Abeele wikt en weegt de opties in "De wereld vandaag" op Radio 1.