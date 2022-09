Vlaamse klimaatwetenschapper Valerie Trouet keert terug naar België om nieuw klimaatcentrum te leiden

Het klimaatcentrum zal worden geleid door twee vrouwen: Ella Jamsin, doctor in de fysica (ULB), die de praktische organisatie voor haar rekening neemt, en de Vlaamse wetenschapster Valerie Trouet, die wetenschappelijk directeur wordt.

Trouet keert voor de functie terug uit de Verenigde Staten, waar ze al 10 jaar professor is aan de University of Arizona in Tucson. Trouet is vooral bekend geworden door haar onderzoek naar jaarringen van bomen en wat die ons vertellen over klimaatverandering.