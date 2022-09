Na druk openingsweekend: witte vloeren KMSKA in Antwerpen al vol zwarte vegen en strepen

Vóór de openingsfestiviteiten afgelopen weekend in het KMSKA, blonk de witte, hoogglanzende vloer nog. Maar nu zit die vol zwarte vegen en strepen. Bezoekers die gisteren het KMSKA bezochten, deelden foto's van de vloer op sociale media. "We wisten dat het een gevoelige vloer was. Het is een blinkende gietvloer, die heel duurzaam is en gemakkelijk te kuisen. Maar ja, als mensen daar met zwaardere schoenen over lopen - het is slecht weer- dan krijg je daar vrij makkelijk zwarte strepen op", zegt directeur Carmen Willems. "We zijn aan het bekijken wat we daar op korte termijn beter aan kunnen doen. Het is voor onze onderhoudsploegen een leerproces, maar die kinderziektes moeten daar uiteraard uit."