Wedkantoor in Mechelen gesloten: te dicht bij middelbare school

In Mechelen heeft een wedkantoor de deuren gesloten. Dat is een gevolg van de strengere regels die de stad deze zomer heeft vastgelegd. Het kantoor was te dicht bij een middelbare school. Mechelen wil in het algemeen het uitbaten van zulke kantoren ontmoedigen. Er zijn nog 4 andere wedkantoren in Mechelen. Ook die moeten mogelijk dicht.