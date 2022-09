Ex-worstelaar met 26 Belgische titels én internationale overwinningen wordt ereburger van Kruibeke

Harry Van Landeghem uit Kruibeke begon met worstelen in 1964. En de man startte meteen een indrukwekkende carrière. Hij behaalde 26 Belgische titels. De sport bracht hem in verschillende werelddelen en hij won veel internationale wedstrijden. Hij nam deel aan de Olympische Spelen in München in 1972, hij vertelde over het gijzelingsdrama dat toen plaatsvond in een reportage aan de VRT. Later werd hij trainer van het nationale worstelteam op de Olympische Spelen van Seoul in 1988, in Barcelona in 1992 en in Atlanta in 1996.