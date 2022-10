3 jaar cel met uitstel voor jeugdvoetbaltrainer uit Zwevegem die naaktfoto’s vraagt aan jongetjes via TikTok

In januari werd de jongeman voorgeleid, maar hij werd opnieuw vrijgelaten onder voorwaarden. Opnieuw vroeg hij online naaktfoto’s aan een minderjarige jongen. In mei belandde hij dan in de cel en hij verblijft er vandaag nog. Nu is de jongeman dus veroordeeld tot 3 jaar cel met uitstel waarvan enkel de voorhechtenis effectief is. Ook de boete van 500 euro is volledig met uitstel. Hij moet wel verschillende jaren strikte voorwaarden naleven.