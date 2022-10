Afvalophaling dreigt flink duurder te worden in regio Kortrijk

De afvalintercommunale IMOG zorgt voor de afvalverwerking in elf gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen. Het gaat om Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke, Zwevegem en het Oost-Vlaamse Kruisem. IMOG haalt het afval op bij ruim 235.000 inwoners. Uit de nieuwe begroting van IMOG blijkt nu dat die een pak meer zullen moeten betalen voor de afvalophaling. De burgemeesters van Anzegem en Avelgem vielen bijna van hun stoel toen ze de prijs zagen.

Ook in de andere gemeenten is er onvrede. Samen moeten ze vanaf 2023 bijna vier miljoen euro extra betalen. Voor de inwoners zou de gemiddelde kost van 48 naar 64 euro stijgen. In Anzegem gaat het om een verdubbeling: "Wij moeten in plaats van 400.000 euro per jaar 800.000 euro betalen", zeg burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén). "Dat gaan we niet doen", zegt hij. "We hebben iemand van de directie van IMOG gevraagd om uitleg te komen geven op het schepencollege, en volgende week zitten we samen met alle burgemeesters."

Devogelaere zegt dat hij de prijsstijging niet kan verantwoorden bij de bevolking, in Avelgem is het gewoonweg onbetaalbaar. In Avelgem komt het neer op een stijging van 40 procent. Inwoners betalen nu 55 euro per jaar, en dat zou 70 worden. "Dat geld is er niet", zegt burgemeester Lut Deseyn (gbA-Gemeentebelangen), "We zitten al met stijgende energiekosten, personeelskosten, ... dat kunnen we gewoonweg niet betalen. Het is crisis voor iedereen."

De begroting van IMOG moet nog goedgekeurd worden door de Raad van Bestuur in oktober. Bij IMOG wou voorlopig niemand reageren.