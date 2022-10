Alerte medewerker van bedrijf op industriezone Gullegem zorgt voor grote cocaïnevangst

Door een alerte werknemer op de industriezone in Gullegem werd een lading cocaïne onderschept. De medewerker zag hoe enkele mannen pakketten aan het overladen waren van een bestelwagen naar een oplegger met Engelse nummerplaat. Hij legde uit dat ze daar niet mochten parkeren en vroeg hen om weg te gaan. Omdat hij het zo verdacht vond, belde hij uiteindelijk ook de politie.

De politie kon even later de vrachtwagen tegenhouden langs de Muizelstraat in Wevelgem. In de laadruimte werd meer dan tien kilogram cocaïne gevonden. In de bestelwagen, die ook snel gevonden werd, trof de politie nog meer cocaïne aan. De chauffeur, een man van 32 jaar uit Litouwen, werd gearresteerd. Net als de drie inzittenden van de bestelwagen.