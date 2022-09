Van "pijnlijke affaire" tot "opnieuw knauw in geloofwaardigheid": onze Wetstraatjournalisten analyseren bocht van CD&V over Vlaamse begroting

Pieterjan De Smedt noemt het een "pijnlijke affaire". "Sammy Mahdi heeft in het verleden bewezen dat hij een communicatief talent is, maar deze keer is het volledig fout gelopen", zegt De Smedt. "De interne kritiek is enorm. De schade die hij berokkent aan CD&V ook. Tot in de hoogste regionen van de partij vindt men dit zeer pijnlijk."

Daarnaast heeft Mahdi volgens De Smedt buiten de partij een serieus probleem. "In verschillende partijhoofdkwartieren is te horen dat er geen vertrouwen is in hem. Hij is onvoorspelbaar en men weet niet wat men aan hem heeft. In de politiek zijn die contacten op het hoogste niveau echt wel belangrijk."