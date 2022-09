Beiaard in kathedraal van Antwerpen weerklinkt tijdelijk (opnieuw) niet door rotte steunbalken

De beiaard was nog maar sinds juli opnieuw in gebruik, nadat die drie jaar lang niet bespeeld is geweest. Door renovatiewerken aan de kathedraal was de beiaard toen ter bescherming ingepakt. "Het is ontzettend jammer, maar het had nog erger gekund", vertelt Van Assche. "Als de klok nog verder zou zijn doorgezakt bijvoorbeeld, dan was misschien de hele klokkenstoel gekanteld. Gelukkig hebben we het dus nu al ontdekt."