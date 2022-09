Vlaamse regering weer bijeen over begroting, maar compromisvoorstel van N-VA en Open VLD lijkt weinig kans te maken bij CD&V

Kan de Vlaamse regering vallen?

Dat is nog altijd een realistische optie, zegt Bart Verhulst. "Maar wie de regering ten val brengt, moet wel een constructieve motie van wantrouwen indienen: die moet in het Vlaams Parlement een alternatief kunnen aanbieden. En dat is net het probleem: er is politiek gezien en praktisch gezien geen alternatief. Als je CD&V vervangt door Vooruit heb je een heel krappe meerderheid en voor gewestmateries zelfs een minderheid. Ook andere scenario's zijn politiek gezien momenteel niet haalbaar: Groen dat met N-VA bestuurt of PVDA en Vlaams Belang in de regering. Dus N-VA, Open VLD en CD&V zijn dan tot elkaar veroordeeld. Als de regering dan valt, kan die dus enkel in lopende zaken gaan, denk ik."