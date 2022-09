Maken sociale media ons ongelukkig? Riadh Bahri praat erover met Siska Schoeters en jongeren in #BelRiadh

Ook presentatrice Siska Schoeters zal deelnemen aan de discussie. Zelf stelde ze in haar programma “Durf te Vragen” gewaagde vragen aan mensen met overgewicht en mensen met een eetstoornis. Ook op sociale media durft ze idealen in vraag te stellen en probeert ze the good, the bad and the ugly te tonen aan haar meer dan 170.000 volgers. “Ik ben heel bewust van mijn bereik en ik denk goed na over hoe ik alles verwoord.” Vaak toont ze met een goede dosis humor dat de beelden die ze deelt niet zo perfect zijn als ze lijken.