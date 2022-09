Steeds meer kinderen worden op jongere leeftijd bijziend: "Twee uur per dag buiten zijn, is nodig"

Steeds meer kinderen worden bijziend en ze zijn ook alsmaar jonger. Dat stellen kinderoogartsen vast in hun praktijk. Een bril en oogdruppels kunnen oplossingen bieden, maar het risico is dat bijziende personen op latere leeftijd slechtziend of zelfs blind kunnen worden. Kinderoogartsen roepen dan ook op om jonge kinderen gemiddeld twee uur per dag buiten te laten spelen, want buitenlicht remt de groei van het oog af.