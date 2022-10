Brugse studentenverenigingen ondertekenen doopcharter en krijgen vorming rond seksueel grensoverschrijdend gedrag

De bedoeling van de vorming is om jonge mensen te informeren en te sensibiliseren. "Grijp in, laat het niet gebeuren", aldus Goderis. "Studentenclubs zijn zeer aanwezig in het uitgaansleven, dus met onze vorming beginnen we bij de verenigingen. Daarna willen we de lessen ook uitrollen naar horecapersoneel en jeugdbewegingen en we kijken ook aan wie we het verder nog kunnen aanbieden. Zo veel mogelijk mensen moeten op een gepaste manier kunnen reageren, zodat potentiële daders sterk ontmoedigd kunnen worden."