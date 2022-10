Burgemeester Hugo De Waele van Erpe-Mere stopt ermee

In 1989 werd De Waele schepen en in 2010 volgde hij Etienne Lepage op als burgemeester. Hij blikt tevreden terug op zijn politieke carrière. “Ik ben bijzonder fier op wat ik heb kunnen realiseren. Erpe-Mere was een van de eerste gemeenten in Vlaanderen waar camera’s met nummerplaatherkenning zijn gehangen. In het begin van mijn burgemeesterschap durfde ik ’s ochtends bijna mijn computer niet opzetten, omdat er dagelijks 5 à 6 inbraken waren. Dat is nu fel verminderd. De laatste 10 jaar is Erpe-Mere ook uitgegroeid tot een wandelgemeente. Daarvoor hebben we talloze trage wegen aangelegd, wandelkaarten uitgegeven en tal van activiteiten gedaan. Bovendien zijn we, denk ik, de enige gemeente in Vlaanderen waar iedere jeugdbeweging over een eigen lokaal beschikt en waarvan gas, water en elektriciteit door de gemeente wordt betaald.”