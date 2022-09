Centrumsteden voeren druk op Vlaamse regering op: "Meer middelen nodig om alle uitdagingen aan te pakken"

De burgemeesters beseffen dat iedereen in tijden van crisis inspanningen moet doen, maar wijzen erop dat ze ook al heel veel gedaan hebben. "We hebben al gesnoeid in personeel en dienstverlening, maar op dit moment beginnen de gemeenten ook al te kijken of bepaalde investeringen kunnen uitgesteld worden. Dat is slecht nieuws natuurlijk voor de economie, want de gemeenten staan in voor ongeveer 35 procent van de overheidsinvesteringen in het land."