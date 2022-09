Chinese yuan zakt naar laagste punt in 14 jaar: "Koning dollar nekt alle munten ter wereld"

Een dollar is intussen 7,24 yuan waard, dat is het laagste niveau van de Chinese munt ten opzichte van de dollar sinds januari 2008. De reden waarom de munt zo laag staat, start ook bij de Amerikaanse dollar. Veel beleggers zien de dollar als een veilige plek om hun geld in moeilijke tijden in te investeren.

"De dollar is een veilige munt, een vluchtmunt in minder stabiele tijden", vertelt beursspecialist Tom Simonts daarover. "In de Verenigde Staten heerst er momenteel een inflatie, zij gaan hiermee om door hun rente fors op te trekken." Het maakt van de dollar een aantrekkelijke munt om te kopen.