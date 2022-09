Ondanks crisis gooien nog twee op de drie Belgische gezinnen wekelijks voedsel weg

Het onderzoek toont aan dat wie onvoorbereid en impulief op winkeltocht gaat, vaker bij de vuilnisbak eindigt dan wie met een boodschappenlijst naar de supermarkt gaat. Maar liefst 79 procent van de "impulsaankopers" moest op het einde van de week producten weggooien. Voor de mensen met een boodschappenlijst ging het om iets minder dan vijftig procent.

Datzelfde onderzoek leert ook dat er nog steeds een grote kenniskloof gaapt wat betreft voedsel. Drie vierde van de Belgen kent bijvoorbeeld het verschil niet tussen "ten minste houdbaar tot" en "te gebruiken tot". In het eerste geval kan je producten nog wel langer nuttigen, terwijl die laatste term duidt op een product dat ofwel voor de aangegeven datum ingevroren moet worden of daarna niet meer consumeerbaar is. In zeventig procent van de gevallen werd voedsel weggegooid omdat het vervallen was.