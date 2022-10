Demonstratie blusinstallatie voor industriële branden in Ranst: "Kan grote hoeveelheden water op grote afstand heel precies vernevelen" 

“Er is wel een risico op geluidshinder”, vervolgt hij. “Dat komt doordat het toestel met een straalmotor werkt, die ook in turbojets bij vliegtuigen wordt gebruikt.” Toch zal de installatie vandaag niet op volle kracht blussen. “Op volle kracht kan het tot 130 decibel gaan, het geluid is dan al van heel ver te horen. Vandaag wil Netwerk Brandweer vooral tonen wat je kan doen met zo’n installatie, en zullen we dus maar een deel van de bluscapaciteit tonen om de omgeving te sparen.”