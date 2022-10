Geperst uit afval uit Gent: eerste "circulaire gevelsteen" klaar voor nieuwe vleugel Design Museum

De circulaire gevelsteen is uitgebreid getest. Zo is hij 50 keer bevroren en ontdooid, om te zien of hij bestand is tegen temperatuurschommelingen. "Dat komt overeen met zowat 50 jaar buitengebruik van de steen in ons land. Hij heeft die en andere tests goed doorstaan, en we hebben nu de toelating om de Gent Waste Brick te gebruiken, maar dan wel alleen bovengronds. Hij is op termijn nog vatbaar voor verbetering. Maar dat de circulaire steen een mooie toekomst tegemoet gaat, is zo goed als zeker. Want hij is 60 procent milieuvriendelijker dan een gewone baksteen, en de bouwsector streeft ernaar zo duurzaam mogelijk te werken. De prijs is min of meer te vergelijken met de gewone gebakken gevelsteen", besluit De Cooman.

De circulaire gevelstenen zullen dienen voor de nieuwe vleugel van het Gentse Designmuseum, zoals hieronder te zien is.