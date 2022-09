“Een eetstoornis weegt op je hele gezin”: hoe herken je als ouder signalen van een eetprobleem bij je kind?

Dat kinderen hun problemen met eten verbergen, kan door verschillende emotionele dynamieken komen, vertelt Katrien Schoevaerts. Zij is psychiater en hoofdarts van de afdeling Eetherstel in Tienen. “Vaak geeft een eetstoornis een zekere controle of houvast. Bij anderen speelt er dan weer schaamte, of de angst dat er dan iets moet veranderen, terwijl je dat op dat moment nog niet wil of kan. Voor sommigen is een eetstoornis dan ook een tijdlang een vriend, en blijkt pas later dat het geen gezonde vriendschap is.”